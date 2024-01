Polizeipräsidium Ulm

Laupheim - Nicht aufgepasst

Beim Rückwärtsfahren kam es am Donnerstag in Laupheim zu einem eher ungewöhnlichen Unfall.

Kurz vor 11.30 fuhr der 70-Jährige rückwärts aus einem Parkplatz in der Ehinger Straße. Wie die Polizei berichtet, kam es wohl beim Anfahren zu einer Fehlbedienung und der Senior verlor die Kontrolle über sein Nissan. Zu diesem Zeitpunkt stand eine 27-Jährige mit ihrem Einkaufswagen am Kofferraum ihres Ford und verstaute die Einkäufe. Ein acht Monate alte Baby saß im Einkaufswagen. Die 27-Jährige wurde von dem Heck des außer Kontrolle geratenen Nissan leicht touchiert. Auch der Einkaufswagen mit dem Kleinkind wurde von dem Auto erfasst und gegen die Autos gestoßen. Glücklicherweise zogen sich bei dem Unfall Mutter und Kind nur leichte Verletzungen zu. Während die 27-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte das Baby beim Vater verbleiben. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt sie an den Autos auf jeweils 4.000 Euro. Auf den Senior kommt nun eine Anzeige zu. Außerdem informiert die Polizei auch die Führerscheinstelle über den Vorfall. Denn bei der Unfallaufnahme ergaben sich mehrere Hinweise auf körperliche Mängel bei dem 70-Jährigen.

