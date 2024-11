Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Birkenheide (ots)

VN: 481003/28112024/1949

Am Donnerstag, den 28.11.2024, erscheint ein reumütiger 85-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der Polizeiwache Maxdorf und meldet einen Verkehrsunfall nach, welchen er selbst ca. 45 Minuten zuvor verursacht hätte. Demnach sei er gegen ca. 17:30 Uhr vermeintlich den Bruchweg in Birkenheide befahren und habe einen dort am Fahrbahnrand geparkten PKW entlang der Fahrerseite gestreift. Anhand des bei ihm festgestellten Schadens dürfte es sich bei dem anderen Fahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben. Eine unmittelbare Überprüfung der vermeintlichen Unfallörtlichkeit verlief negativ. Ein Kennzeichen hatte sich der Verursacher nicht gemerkt. Der Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

