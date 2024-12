POL-PDLU: Spritztour eines 15-Jährigen in Hochdorf-Assenheim

Neuhofen (ots) - Im Laufe des Samstagnachmittags (30.11.2024) wurde die Polizei Schifferstadt über ein vermeintliches Verkehrschaos aufgrund einer ausgefallenen Baustellenampel in der Jahnstraße (K14) informiert. Die Überprüfung bestätigte, dass die Ampel der Baustelle in einen gelb-blinkenden Modus übergangen war und so die einspurig befahrbare Baustelle nicht ...

mehr