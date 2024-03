Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Einbruch in Kindergarten.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (20. - 21.03.2024) drangen Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße "Am Sonnenhof" ein. Dabei wurde zwei Türen beschädigt. Sie stahlen etwas Bargeld sowie zwei Laptops der Marke Acer und ein IPhone. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

