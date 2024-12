Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: B9 - Straßenverkehrsgefährdung

Illegales Kraftfahrzeugrennen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Samstagnachmittag, den 30.11.2024, kam es in dem Auffahrtsbereich der B9 vom Ostring kommend in Fahrtrichtung Studernheim zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei welchem ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen Unfall zu verhindern. Gegen 16 Uhr sei der 38-jährige Mitteiler beim Auffahren auf die B 9 zeitgleich links von einem schwarzen PKW der Marke Audi und rechts von einem ebenfalls schwarzen PKW der Marke VW mit überhöhter Geschwindigkeit überholt worden. Nur auf Grund des starken Abbremsens kam es nicht zu einem Verkehrsunfall. Anschließend seien beide Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander davongefahren. Ein weiterer Zeuge beschreibt hiesiger Dienststelle, dass er das besagte Fahrzeug-Duo bereits im innerstädtischen Bereich bei mehreren Fahrmanövern beobachtet habe, welche Schlüsse auf ein gemeinsames Fahrzeugrennen zulassen. Hierbei sei es im innerstädtischen Bereich jedoch zu keiner konkreten Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer gekommen. Gegen die beiden Fahrer der schwarzen PKW wird nun wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

