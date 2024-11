POL-DA: Bischofsheim: Zwei Männer nach Verdacht des Diebstahls festgenommen

Lampertheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Zwischen 13.30 und 20.25 Uhr am Mittwoch (27.11.) drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster in das Haus "In den Gärten" ein. Bei der Suche nach Wertgegenständen entwendeten die Kriminellen in den Räumlichkeiten anschließend Geld, Uhren und ...

mehr