Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Hund verstirbt nach Kollision. Fahrzeugführer fährt einfach weiter.

Gorxheimertal (ots)

Die Polizei in Wald-Michelbach beschäftigt sich mit einem Verkehrsunfall, welcher sich am Mittwoch, den 27.11.2024 ereignete. Gegen 17:00 Uhr befuhr ein PKW die Hauptstraße in Trösel in Höhe der Hausnummer 122. In diesem Bereich befand sich ein freilaufender Hund. Dieser kollidierte mit einem PKW und wurde nach der Kollision nochmals von dem PKW überfahren. Der Hund verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer des PKW, welcher in die Kollision verwickelt war, fuhr weiter, ohne sich um das Tier zu kümmern. Bei dem beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen weinroten Mercdes-Oldtimer (Viertürer) gehandelt haben. An dem Fahrzeug soll das Teilkennzeichen HD-TX ??? angebracht gewesen sein. Die Polizei in Wald-Michelbach bittet Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06207-94050 zu melden.

