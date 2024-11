Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Streifenwagen beschädigt

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (27.11.) zwischen 12:10 und 12:25 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Streifenwagen der Polizei, welcher auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Adam-Opel-Straße abgestellt war. Der Streifenwagen wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt, die Schadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Rüsselsheim unter der 06142 696-0 entgegen.

