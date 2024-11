Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines E-Scooters

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Am Samstag, 16.11., in der Zeit von 14:15 Uhr - 16:00 Uhr, kommt es am Sportplatz des SV Fürstenhausen zu einem Diebstahl eines schwarzen E-Scooters. Dieser war mittels Fahrradschloss am Zufahrtstor befestigt. Durch einen bislang unbekannten Täter wird der E-Scooter entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel. 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell