Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Am Samstag, 16.11., in der Zeit von 12:45 Uhr - 13:00 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Geschädigte parkt seinen Pkw, schwarzer BMW mit SB-Kreiskennzeichen, in einer Parktasche. Der Unfallverursacher kollidiert mit dem geparkten Pkw und verlässt im Anschluss die Unfallörtlichkeit unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel. 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell