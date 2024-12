Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Firma in Mutterstadt

Ludwigshafen (ots)

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, 25. - 26.11.2024, stiegen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Firma im Industriegebiet An der Fohlenweide ein. Gestohlen wurden lediglich unbare Zahlungsmittel. Der Schaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

