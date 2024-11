Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Unfallflucht im Stadtteil Waldhof drei Zeugen gesucht; Kraftradfahrerin verletzt

Mannheim (ots)

Bereits am 06.11.2024 fuhr eine 34-jährige Kraftradfahrerin gegen 08:55 Uhr die Karl-Feuerstein-Straße in Fahrtrichtung Speckweg entlang. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter VW-Fahrer oder eine Fahrerin die Zufahrtsstraße zum Daimler-Benz-Werk in Fahrtrichtung Speckweg entlang. Im weiteren Verlauf bog der oder die Unbekannte nach rechts auf die Karl-Feuerstein-Straße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt der 34-Jährigen. Es kam in der Folge zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin die 34-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Ein bisher unbekannter männlicher Zeuge eilte der Frau zur Hilfe und richtete das umgekippte Kraftrad wieder auf. Zwei weitere unbekannte männliche Zeugen eilten der Frau ebenfalls zur Hilfe. Das Verursacherfahrzeug soll sich anschließend in Richtung Speckweg entfernt haben.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese suchen nun unter anderem nach den drei zur Hilfe eilenden unbekannten Zeugen. Es ist lediglich bekannt, dass sich einer der Zeugen an der ÖPNV-Haltestelle "Karl-Feuerstein-Straße" aufhielt und später in einen Bus einstieg. Ein weiterer Zeuge soll mit einem ca. knöchelhohen Hund unterwegs gewesen sein.

Die helfenden Männer sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell