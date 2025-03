Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (91/2025) Unfallflucht im Gegenverkehr bei Meensen - eine Person leicht verletzt. Polizei Hann. Münden sucht nach weißem SUV

Göttingen (ots)

Gemarkung Rosdorf, K206, zwischen Hedemünden und Meensen Mittwoch, 05. März 2025, gegen 17:25 Uhr

GEMARKUNG ROSDORF (ab) - Auf der K206 zwischen den Ortschaften Hedemünden und Meensen (Landkreis Göttingen) soll ein unbekannter Fahrer eines weißen SUV im Kurvenbereich das Rechtsfahrgebot missachtet und dabei einen entgegen kommenden Mercedes Benz Vito zum Ausweichen gezwungen haben. Dessen Fahrer verletzte sich beim Aufprall in den Straßengraben leicht.

Der Unfall ereignete sich am 05.03.2025 um 17.25 Uhr. Der bislang unbekannte weiße SUV befuhr die K206 von Hedemünden kommend in Richtung Meensen im Kurvenbereich vollständig auf der Gegenfahrbahn. In diesem Moment begegnete ihm der 18-Jährige Fahrer eines Mercedes Vito aus dem Landkreis Witzenhausen, der die K206 von Meensen in Richtung Hedemünden befuhr. Um eine Kollision zu verhindern, wich er dem SUV geistesgegenwärtig nach rechts aus und verlor dabei die Kontrolle über seinen Vito. Dabei schlug er im angrenzenden Straßengraben ein und verletzte sich leicht.

Der Fahrer des SUV setzte seine Fahrt unterdessen unvermindert fort, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer wurden auf den Unfallwagen aufmerksam und verständigten Rettungsdienst und Polizei.

Zeugen fiel der weiße SUV wenig später in der Ortschaft Meensen auf. Dessen Fahrer wurde auf ca. 50 Jahre geschätzt und hatte graue Haare. Zu seinem Fahrzeug liegen aktuell keine weiteren Informationen vor. Am Mercedes entstand ersten Schätzungen zur Folge ein Schaden von 10.000 Euro. Der 18-Jährige Vito-Fahrer begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung.

Zeugen des Vorfalls oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Herkunft oder dem Verbleib des weißen SUV, nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell