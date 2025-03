Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (94/2025) Vermutlich rund 100.000 Euro Schaden bei Anhänger-Brand auf A 7 - Vollsperrung Richtung Hannover soeben teilweise aufgehoben

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (jk) - Die seit dem Morgen andauernde Vollsperrung der A 7 in Höhe Hann. Münden (wir berichteten) konnte am späten Nachmittag gegen 18.00 Uhr teilweise aufgehoben werden. In Richtung Hannover stehen jetzt zwei der insgesamt drei Fahrstreifen wieder zur Verfügung. Der rechte Hauptfahrstreifen bleibt in Höhe der Brandstelle voraussichtlich noch etwa eine weitere Stunde gesperrt.

Der Rückstau beträgt nach Angaben der Göttinger Autobahnpolizei momentan mehr als zehn Kilometer. Verkehrsteilnehmende, die im Stau stehen, brauchen also weiterhin Geduld und starke Nerven.

Zwischen den AS Lutterberg und Hann. Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen) hatte am frühen Donnerstagmorgen (13.03.25) ein mit Elektroschrott beladener LKW-Anhänger aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen und war anschließend komplett ausgebrannt. Die komplizierten Lösch- und anschließenden umfangreichen Fahrbahnreinigungsarbeiten machten eine mehrstündige Vollsperrung der Nordfahrbahn erforderlich. Auf den Umleitungsstrecken kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Der 55 Jahre alte LKW-Fahrer aus dem Landkreis Emsland überstand das Geschehen unverletzt.

An der Brandstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Hedemünden, Hann. Münden und Staufenberg sowie die Berufsfeuerwehr Kassel und auch das THW im Einsatz.

Der entstandene Gesamtschaden beträgt ersten vorläufigen Schätzungen zufolge etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell