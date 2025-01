Polizei Dortmund

POL-DO: Gefälschte QR-Codes an Parkautomaten - Polizei sucht Zeugen - gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Dortmund und der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0092

Stadt entdeckt gefälschte Sticker / Weitere Kontrollen laufen noch

Stadt und Polizei warnen vor einer neuen Betrugsmasche, die nun auch in Dortmund angekommen ist: Auf einigen Parkscheinautomaten wurden Aufkleber mit falschen QRCodes aufgeklebt. Wer diese scannt, wird auf eine betrügerische Webseite weitergeleitet.

Am Wochenende haben Unbekannte mindestens 90 städtische Parkautomaten in der City mit betrügerischen QR-Codes beklebt. Ziel dieser Masche ist es, die Nutzer um ihr Parkgeld zu bringen. Der gefälschte Code führt nicht auf das Angebot der offiziellen Park-App-Partner der Stadt, sondern auf eine eigens für die Betrugszwecke erstelle Internetseite. Wer dort zahlt, kauft kein Parkticket, sondern verliert sein Geld an die unbekannten Täter. Diese Masche nennt sich "Quishing". Darunter versteht man das Phishing mit QR-Codes, ob im Netz, per Brief, an E-Ladesäulen oder an Parkscheinautomaten.

Einem Kontrolleur des Tiefbauamts sind die gefälschten Sticker am Montag (27. Januar) aufgefallen. Wann genau sie angebracht wurden, ist derzeit noch unklar. Derzeit kontrolliert das Tiefbauamt weiter die Automaten, auch die z.B. am PHOENIX See und in der Kaiserstraße. Die Polizei ermittelt derzeit, wie viele Personen von dem Betrugsversuch betroffen und wie hoch die möglichen Schäden sind.

Wer beim Gebrauch einer Park-App auf Nummer Sicher gehen möchte, sollte die gewünschte Anwendung zuvor aus einer sicheren Quelle herunterladen - zum Beispiel aus dem App-Store oder dem Google-Play-Store. Mit folgenden Apps können Autofahrerinnen und -fahrer in Dortmund beim Straßenparken bezahlen: EasyPark, mobilet, Yellowbrick/flowbird, Paybyphone, Parkster, PARCO.

Autofahrer, die auf dem herkömmlichen Weg einen Parkschein am Automaten gezogen haben, sind selbstverständlich nicht betroffen.

Bitte aufmerksam hinschauen und Verdächtiges melden!

Das Tiefbauamt der Stadt Dortmund hat bereits am Montag Anzeige erstattet. Polizei und Tiefbauamt bitten bei der Suche nach dem oder den Tätern um Mithilfe. Zeugen, die beobachtet haben, wie jemand die Parkautomaten in der City mit QR-Codes beklebt hat, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Telefon 0231/132-7441 zu melden. Auch wer den Verdacht hat, selbst durch diese Betrugsmasche geschädigt geworden zu sein, soll sich an die Polizei wenden.

Autofahrer sollten weiterhin sehr aufmerksam sein. Überklebte QR-Codes auf den Automaten sind verdächtig und sollten nicht genutzt werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell