POL-DO: Rollerfahrer muss bremsen und stürzt - Polizei sucht flüchtigen Fahrradfahrer

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0087 Bereits am 19. Januar 25, um 05:30 Uhr, war an der Reinoldikirche in Dortmund ein verstorbener Obdachloser (deutsch, 56 Jahre) aufgefunden worden und ein zweiter Mann am gleichen Tag um 08:50 Uhr auf der Brunnenstraße in Lünen (deutsch, 40 Jahre). Bereits wenige Tage später, am 22.01.25, um 03:40 Uhr, gab es einen dritten Fall am ...

mehr