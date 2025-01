Polizei Dortmund

POL-DO: Verstorbene Obdachlose in Dortmund und Lünen: Keine Hinweise auf Kältetod

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0087

Bereits am 19. Januar 25, um 05:30 Uhr, war an der Reinoldikirche in Dortmund ein verstorbener Obdachloser (deutsch, 56 Jahre) aufgefunden worden und ein zweiter Mann am gleichen Tag um 08:50 Uhr auf der Brunnenstraße in Lünen (deutsch, 40 Jahre).

Bereits wenige Tage später, am 22.01.25, um 03:40 Uhr, gab es einen dritten Fall am Freistuhl (männlich, türkisch, 49 Jahre).

In all diesen Fällen hat die Kriminalpolizei Dortmund ein Todesermittlungsverfahren durchgeführt. Hierzu liegen nunmehr nach aktuellen Erkenntnissen folgende Ergebnisse vor:

Ursächlich waren medizinische Gründe in Kombination mit Alkoholmissbrauch. Ein Kältetod lag in keinem Fall vor. Ebenso gab es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Heute um 08:27 Uhr wurde im Hauptbahnhof Dortmund wieder ein lebloser Mensch gefunden. Es handelt sich hierbei ebenfalls um einen Obdachlosen (männlich, polnisch, 48 Jahre). Auch hier liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor, weswegen ein standardisiertes Todesermittlungsverfahren durchgeführt wird.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell