Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bei Fahrscheinkontrolle Messer gezogen

Bad Hersfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hielt am Montag (18.11./14.15 Uhr) bei einer Fahrscheinkontrolle plötzlich ein Messer in der Hand. Was war passiert? Ein Fahrgast benutzte den Regionalexpress 5 von Bad Hersfeld nach Bebra. Bei der Fahrscheinkontrolle unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Bad Hersfeld, konnte er keinen Fahrschein vorzeigen. Der Zugbegleiter forderte ihn daraufhin auf, ihm den Personalausweis auszuhändigen, damit er eine Fahrpreisnacherhebung ausstellen konnte. Zunächst hatte es den Anschein, dass der Unbekannte dies auch tun würde. Als er die Hand aus der Hosentasche zog, hielt er jedoch statt eines Ausweises ein Springmesser in Hand. Der Zugbegleiter fühlte sich offensichtlich durch die Handlung bedroht und beendete daraufhin die Kontrolle der Person und entfernte sich.

Anschließend suchte der Zugbegleiter die Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Kassel auf und erstattete Strafanzeige wegen Bedrohung. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Vorfall und der Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

