POL-DO: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle: Polizei findet verlassenes Auto am Nordmarkt und sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0085 Am vergangenen Freitag (24. Januar) sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand am Königswall in Dortmund-Mitte ausgerückt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Gegen 18:20 Uhr bemerkten Passanten ein Feuer in einem leerstehenden Geschäftsgebäude am Königswall und alarmierten daraufhin über die Bundespolizei die Feuerwehr. Diese löschte ...

