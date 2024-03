POL-F: 240320 - 0323 Frankfurt - Rödelheim: Raub mit Pfefferspray in einer Spielhalle - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (lo) Wie aus den Medien bekannt, ereignete sich in der Nacht zum 19.03.2024 in einem Lokal in der Deuil-La-Barre-Straße in Frankfurt-Nieder-Eschbach ein Tötungsdelikt, bei dem ein 59-jähriger Mann erschossen wurde. Der Täter ist flüchtig. Nach bisherigen Erkenntnissen schoss ein 40-jähriger Mann in der Gaststätte auf einen 59-Jährigen Gast. ...

