POL-DO: Zeuge erwischt Dieb auf frischer Tat - Polizei nimmt 23-Jährigen fest

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0081 Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (25. Januar) sind in Dortmund-Brackel drei Personen schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand war ein Streifenwagen der Polizei Dortmund gegen 20:25 Uhr unter Nutzung der Sonder- und Wegerechte auf dem Brackeler Hellweg in Richtung Innenstadt unterwegs, um einen Einsatz ...

mehr