BPOL NRW: Nach Flucht ins Gefängnis - Bundespolizei stellt Kenianer mit Haftbefehl

Essen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (30. November) soll ein Mann seine ehemalige Partnerin in einem Hotel am Essener Hauptbahnhof mehrfach mit Schlägen attackiert haben. Diese wies eine Verletzung an der Hand auf. Gegen 00:50 Uhr wurde eine Deutsche in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Diese gab an eine Strafanzeige gegen ihren Exfreund aufgeben zu wollen. Die 34-Jährige schilderte ...

mehr