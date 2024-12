Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schusswaffe, Messer, Pfefferspray - Bundespolizei kontrolliert 20-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend (30. November) überprüften Bundespolizisten im Recklinghäuser Hauptbahnhof einen jungen Mann. Dieser führte mehrere gefährliche Gegenstände mit sich, welche die Beamten sicherstellten.

Gegen 20:10 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Recklinghausen. Dabei kontrollierten sie, aufgrund des bestehenden Mitführverbotes von gefährlichen Gegenständen, einen 20-Jährigen. Auf die Nachfrage zögerte der Deutsche und gab an, etwas an seinem Hosenbund zu tragen. Gleichzeitig griff er in diese Richtung. Dies verhinderten die Beamten jedoch. Unter seinem Pullover befand sich eine zugriffsbereite und geladene Schusswaffe, welche sich in einem Holster an seiner rechten Körperseite befand. An der linken Seite trug er ein Messer mit einer Klingenlänge von 9 cm, welches ebenfalls in einer Vorrichtung war.

Die Einsatzkräfte brachten den Recklinghäuser zur Bundespolizeiwache. Bei einer Durchsuchung fanden sie ein Reizstoffsprühgerät, ein Magazin, welches mit 30 Schreckschusspatronen geladen war, sowie zwei Leuchtgeschosse. In der Waffe befand sich zudem ein Magazin mit 15 Schreckschusspatronen. Die Uniformierten stellten die Identität des 20-Jährigen mittels seines Personalausweises fest. Zudem konnte er den Polizisten einen Nachweis vorlegen, welcher ihn zum Führen einer solchen Waffe berechtigt. Aufgrund der bestehenden Allgemeinverfügung wurden die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt.

