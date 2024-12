Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ex-Freundin geschlagen - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30. November) soll ein Mann seine ehemalige Partnerin in einem Hotel am Essener Hauptbahnhof mehrfach mit Schlägen attackiert haben. Diese wies eine Verletzung an der Hand auf.

Gegen 00:50 Uhr wurde eine Deutsche in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Diese gab an eine Strafanzeige gegen ihren Exfreund aufgeben zu wollen. Die 34-Jährige schilderte den Beamten, dass sie sich mit dem Mann habe ein letztes Mal treffen wollen, um den Beschlaf zu vollziehen. Die Frau habe sich demnach in einem nahegelegenen Hotel mit dem 42-Jährigen verabredet. In dem Zimmer sei ihr Ex-Partner dann jedoch plötzlich aggressiv geworden und habe die Essenerin mehrfach mit der flachen Hand und zweimal mit der geballten Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin habe die Frau versucht das Hotelzimmer zu verlassen, woran der Deutsche sie jedoch gehindert, sie am Arm ergriffen und wieder in das Zimmer gezogen habe. Anschließend habe die Frau auf den 42-Jährigen eingeredet und sie verließen gemeinsam das Hotel. Als die 34-Jährige dann mit dem Taxi allein nach Hause habe fahren wollen, sei der Essener erneut aufdringlich geworden und habe versucht sie davon abzuhalten. Als die Geschädigte dann habe Dritte auf sich aufmerksam gemacht, sei der Mann in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizisten stellten ein Hämatom am rechten Handgelenk fest und fertigten Lichtbilder von diesem. Im Gesicht wies die Frau keine sichtbaren Verletzungen auf. Anschließend konnte die Polizeibekannte ihren Heimweg antreten. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell