Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Schwerte: Amtsgericht Hagen ordnet Untersuchungshaft für 15-Jährigen an

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Hagen und des Polizeipräsidiums Dortmund

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Donnerstagabend (23.1.2025) in Schwerte hat die Polizei sofort einen 15-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen erließ ein Haftrichter des Amtsgerichts in Hagen am Freitagnachmittag (24.1.2025) einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Der 15-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5956114

Die Mordkommission sucht weiter Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Dortmund unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell