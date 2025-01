Polizei Dortmund

POL-DO: Schnelle Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt in Schwerte: Mordkommission ermittelt gegen zwei Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0076

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Hagen und des Polizeipräsidiums Dortmund:

Bei einem Ladendiebstahl-Einsatz in der Innenstadt von Schwerte bemerkten Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag (23.1.2025) um 18.40 Uhr auf der Hüsingstraße eine Auseinandersetzung unter sechs Personen. Einen Zusammenhang zu dem genannten Einsatz in dem Drogeriemarkt besteht nicht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fügte ein 15-jähriger Jugendlicher aus Schwerte einem 18-Jährigen mit einem Messer lebensgefährliche Stichverletzungen zu. Der Tat ging am Nachmittag eine Körperverletzung aus nichtigem Anlass voraus. Dabei schlug der später am Abend verletzte 18-Jährige auf den 15-Jährigen ein und verletzt ihn leicht. Dieser zeigte die Tat bei der Polizei an.

Um 18.40 Uhr erkannte er den 18-Jährigen wieder und ging in Begleitung seines 24-Jährigen Bruders und eines weiteren Mannes (25) auf ihn zu. Dabei entwickelte sich die zweite Auseinandersetzung. Der 18-Jährige wurde geschlagen und flüchtete in Richtung eines Streifenwagens der Polizei. Der 15-Jährige folgte ihm und stach mehrfach auf ihn ein. Das Opfer brach vor dem Streifenwagen zusammen. Mit gezogenen Schusswaffen forderten die Polizeibeamten die Tatverdächtigen auf, sich auf den Boden zu legen, nahmen sie fest und sicherten das Messer. Die Polizisten leisteten Erste Hilfe bei dem durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzten Schwerter.

Nach weiterer Versorgung durch einen Notarzt wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Inzwischen besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Kriminalpolizei sicherte am Donnerstagabend Spuren am Tatort und befragte Zeugen. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund ermittelt. Die drei Tatverdächtigen befinden sich im Gewahrsam der Polizei.

Zur weiteren Aufklärung der Tat sucht die Polizei noch Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Wer hat die Tat gesehen und wer kann Angaben zu den Beteiligten machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Dortmund unter Tel. 0231/132 7441.

Hinweis für Medien: Weitere Angaben sind am heutigen Tag nicht möglich.

