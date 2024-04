POL-HWI: Unbekannte brechen in Mobilfunkshop ein - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - In der Nacht zum 4. April sollen unbekannte Täter in eine Sport- und Mehrzweckhalle in der Hans-Grundig-Straße in Wismar eingebrochen sein. Die Täter sollen dabei sich dabei gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und diverse Werkzeuge und Materialien im Wert von rund 2.400 Euro entwendet haben. Sie verursachten dadurch außerdem einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.400 Euro. Kräfte des ...

