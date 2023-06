Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tasche aus Auto gestohlen

Erfurt (ots)

Offenliegende Taschen, Handys oder Wertsachen im Auto erwecken oft das Interesse von Dieben. Donnerstagmorgen wurde dies einem 46-jährigen Mann zum Verhängnis. Nur eine Stunde hatte er sein Auto unbeaufsichtigt in der Trommsdorffstraße geparkt und seine Umhängetasche auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Ein Dieb nutze diesen Umstand aus, öffnete das Auto auf unbekannte Weise und stahl die Tasche. Neben Geldkarten, Ausweisdokumenten und Schlüsseln, hatte sich in dieser ein fünfstelliger Bargeldbetrag befunden. Lassen Sie niemals Wertgegenstände und Taschen in Autos zurück, auch wenn Sie nur einen kurzen Weg erledigen wollen. (JN)

