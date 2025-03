POL-GÖ: (96/2025) Unbekannte stehlen Wohnwagen von Grundstück in Diemarden - rund 20.000 EUR Schaden

Göttingen (ots) - Rhumspringe, Bahnhofstraße Nacht zu Montag, 17. März 2025, gegen 02.40 Uhr RHUMSPRINGE (jk) - Aus einem EDEKA-Markt an der Bahnhofstraße in Rhumspringe (Landkreis Göttingen) haben Einbrecher in der Nacht zu Montag (17.03.25) eine unbekannte Menge Tabakwaren gestohlen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen. Beim Eindringen in ...

