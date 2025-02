Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o. RW.

Lkr. Rottweil) Verkehrspolizei zieht Kleinkraftrad ohne Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz aus dem Verkehr (24.02.2025)

Zimmern o. RW. (ots)

Beamte der Außenstelle Villingen des Verkehrsdienstes Zimmern haben am Montag einen Fahrer eines Kleinkraftrades auf der Zimmerner Straße aus dem Verkehr gezogen. Den Polizisten fiel das, auf den ersten Blick wie ein Fahrrad aussehende, Gefährt auf, da der Fahrer bergauf beschleunigte, ohne hierfür die Pedalen zu benutzen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass am Griff des Zweirads ein Gasdrehgriff, wie bei einem Motorrad, angebracht war. Im Leerlauf zeigte der Tacho eine Höchstgeschwindigkeit bis zu 49 km/h sogar an. Ein Versicherungskennzeichen hatte der 37-Jährige an dem Kleinkraftrad der Marke Deepower, welches als elektronisches Mountainbike verkauft wurde, nicht angebracht. Auch eine Betriebserlaubnis und einen Nachweis für einen Versicherungsschutz konnte der Mann nicht vorweisen. Der 37-Jährige wird sich nun wegen der Verstöße verantworten müssen.

Die Polizei weist in diesen Zusammenhang daraufhin, dass man sich bei der Anschaffung von S-Pedelec's oder elektronischen Mountainbikes nach den in Deutschland geltenden gesetzlichen Regelungen erkundigen muss. Für diese Zweiräder ist sowohl eine Betriebserlaubnis als auch eine Haftpflichtversicherung erforderlich, um legal auf deutschen Straßen fahren zu können. Sie sind auch mit einem Versicherungskennzeichen, ähnlich einem Mofa, zu kennzeichnen, um im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden zu dürfen. Für das Führen dieser Fahrzeuge benötigen die Fahrer außerdem einen Führerschein der Klasse AM, der das Führen von Kleinkrafträdern mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h erlaubt.

