POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Falscher Polizist bringt Mann um Erspartes - Polizei sucht Zeugen (21.02.2025)

Rottweil (ots) - Am Montag, im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 11.15 Uhr, ist es auf dem Wartenbergweg zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte einen am Straßenrand geparkten grauen VW Touran und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Ohne sich um die erforderliche ...

