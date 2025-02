Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Opel Insignia im "B+B"-Parkhaus beschädigt und geflüchtet- Zeugenhinweise erbeten (17.-22-02.2025)

Rottweil (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am im Zeitraum zwischen Montag, 17.02.2025, und Samstag, 22.02.2025, eine Unfallflucht im "B+B"- Parkhaus in der Krankenhausstraße begangen. Der Unbekannte touchierte vermutlich bei einem Parkvorgang den ordnungsgemäß auf dem Parkdeck 2 abgestellten Opel Insignia und beschädigte diesen. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr er einfach davon. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

