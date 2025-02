Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz einer Bäckerei- Zeugenhinweise erbeten (22.02.2025)

Schramberg (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 9.45 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz einer Bäckerei in der Heiligenbronner Straße begangen. Der unbekannte Autofahrer prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Fiesta und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Autofahrer. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Mercedes der A-Klasse (älteres Modell) handeln. Ein älterer Mann, der zwischen 75 und 80 Jahre alt sein dürfte, habe den Mercedes gefahren. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer erbittet das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0.

