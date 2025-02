Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am 14. November 2024, gegen 11.15 Uhr tätigte eine 84-Jährige ihren Einkauf in einem Supermarkt in der Straße "Am Rotberg" als ihr währenddessen die Geldbörse durch eine unbekannte Person entwendet wurde. Die vermutlich weibliche Täterin begab sich im Anschluss zu einem Kreditinstitut und hob widerrechtlich mit der Girokarte der 84 Jahre alten Frau Bargeld in Höhe von 1.000 Euro ab. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort tätigen können. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell