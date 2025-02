LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in eine Wohnung in der Friesenstraße ein und entwendeten daraus unter anderem einen Laptop sowie Schmuck. Der Wert des Beutegutes wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 05. Februar, 18.00 Uhr und gestern, 16.45 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0035803/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

