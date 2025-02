LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Abendstunden des gestrigen Tages in der Straße "Am Hessenweg". Ein 65-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die L1025 in Richtung Laucha, ein 44-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Abfahrt der BAB 4 und beabsichtigte auf die Straße "Am Hessenweg" aufzufahren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 44-Jährige sowie die 77-jährige Beifahrerin des Opel-Fahrers ...

