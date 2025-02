Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Abendstunden des gestrigen Tages in der Straße "Am Hessenweg". Ein 65-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die L1025 in Richtung Laucha, ein 44-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Abfahrt der BAB 4 und beabsichtigte auf die Straße "Am Hessenweg" aufzufahren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 44-Jährige sowie die 77-jährige Beifahrerin des Opel-Fahrers wurden dabei leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Opel war in Folge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

