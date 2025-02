Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall

Seebach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden und circa 8000 Euro Sachschaden kam es am Samstag, gegen 13:15 Uhr. Eine 55-jährige Mercedesfahrerin und ein 89-jähriger Fahrer eines Mitsubishi befuhren hintereinander die Neue Straße von Schmerbach kommend in Richtung Thal. Auf Höhe der Einmündung "Am Stein" wollte die 55-Jährige nach links abbiegen und bremste deshalb ab. Der 89-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (Bezugsnummer 0035215/2025) (sus)

