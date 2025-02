Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsverstöße am Wochenende

Wartburgkreis (ots)

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, wurde zwischen Falken und Nazza ein 53-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. Der Mann fuhr Schlangenlinien und blinkte regelmäßig unnötigerweise. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Auch ein Drogentest war positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. (Bezugsnummer 0034945/2025) Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel wurde am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, in Berka/Werra ein Audi angehalten und kontrolliert. An dem Pkw waren nicht für dieses Fahrzeug ausgegebene Kennzeichen angebracht, das Fahrzeug selbst außer Betrieb gesetzt. Ein Drogentest vor Ort zeigte den Konsum von Amphetamin an. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt, die Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 23-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Bezugsnummer 0034971/2025) Mit einem E-Scooter unterwegs war ein 19-jähriger Mann am Samstag, kurz nach Mitternacht, in der Eisenacher Stregdaer Allee. Beim Erblicken der Polizeistreife sprang der Fahrer sogleich von dem Roller. Doch das nutzte nichts. Ein bei der Polizeikontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 0034987/2025) (sus)

