Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Heutingsheim: Drei Altkleidercontainer entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag (11.06.2024) zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr drei Altkleidercontainer samt Inhalt, die in der Arndtstraße in Heutingsheim aufgestellt waren. Auf bislang unbekannte Weise wurden die drei Container mutmaßlich auf einen Lkw aufgeladen und abtransportiert. Die Container haben einen Wert von rund 1.800 Euro. Der Inhalt wird auf rund 100 Euro Warenwert geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Freiberg am Neckar unter Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell