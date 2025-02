Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Taschendiebstähle in Ilmenau, Zeugen gesucht

Ilmenau, Mühltor, Kaufland-Center (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 08.02.2025 kam es gegen 13:30 Uhr und gegen 15:00 Uhr im Kaufland-Center zu zwei Taschendiebstählen. Die Polizei ermittelt unter dem Az. ST/0035278/2025 und bittet um Zeugenhinweise.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der Rolltreppe des Kaufland-Marktes. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 88-jähriger mit der Rolltreppe nach oben fahrend unterwegs, als sich zwei Unbekannte an ihm vorbei drängelten. Als er unmittelbar danach an seine rechte Jackentasche griff, stellte er fest, dass der Reißverschluß der Tasche geöffnet und die darin befindliche Brieftasche entwendet wurde. In dieser befanden sich ca. 80,-EUR Bargeld, der Ausweis des Geschädigten als auch seine EC-Karte.

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr im AWG- Modecenter und wurde durch den 68-jährgen Geschädigten gegen 16:45 Uhr in hiesiger Dienststelle beanzeigt. Dieser lief gegen 15:00 Uhr an die Kasse des AWG-Marktes und stellte, als er in seine Jackentasche griff, fest, dass seine Ledergeldbörse mitsamt 500,-EUR Bargeld entwendet wurde. Der Geschädigte gab an, dass im Vorfeld der Diebstahlshandlung eine unbekannte männliche Person um ihn "herumschlich" und ihm nie so richtig von der Seite wich.

Ein Tatverdächtiger wurde folgend beschrieben:

- circa 25-35 Jahre alt, - etwa 175 cm-185 cm groß, - schlanke Gestalt, - dunkle Haare und Augen, - arabischer, südländischer Phänotyp, - kein Bart, keine Brille

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird. Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich. Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf. Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110. Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

