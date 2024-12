Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erfolgreiche Schwerpunktkontrolle des Polizeikommissariats Hannover-Mitte zwecks der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität - Zahlreiche Strafverfahren und beschlagnahmte Drogen

Hannover (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 26.11.2024, bis Freitag, 29.11.2024, haben Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats Hannover-Mitte und der Polizeistation Hannover-Raschplatz gemeinsam eine Vielzahl von Kontrollen mit Blick auf innerstädtische Beschwerdelagen und die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durchgeführt. Bei insgesamt rund 150 Personenkontrollen durch die Polizei wurden 28 Verstöße festgestellt, entsprechende Maßnahmen durchgeführt und Strafverfahren bzw. Ermittlungen eingeleitet.

Die Kontrollen fanden im gesamten Innenstadtbereich Hannovers statt. Im besonderen Fokus stand die Örtlichkeit Andreaestraße/Ecke Schillerstraße, räumlich zwischen dem Dienstgebäude des Polizeikommissariats Hannover-Mitte und der Fußgängerzone gelegen und durch viele Bürgerinnen und Bürger frequentiert, sowie der Zu- und Abgangsbereich der U-Bahn-Station Kröpcke in Richtung der Oper.

"In Teilbereichen der hannoverschen Innenstadt ist es in der Vergangenheit zu einer Beeinträchtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls von Anliegerinnen und Anliegern und Dritten gekommen. Dies wurde durch mehrere bestehende Beschwerdelagen bzgl. Personen, die insbesondere im Bereich der Andreaestraße und Schillerstraße vermeintlich mit Betäubungsmitteln unerlaubt Handel treiben, bekannt", betont der Einsatzleiter.

Infolge der Kontrollen mit dem Schwerpunkt Marihuana leitete die Polizei insgesamt 18 Strafverfahren wegen des Handels mit Marihuana, ein Verfahren wegen des Handels mit Marihuana und der Abgabe von diesem an Minderjährige sowie ein Verfahren wegen des Handels mit Marihuana in nicht geringer Menge ein. Gegen den Täter zum Handel mit Marihuana in nicht geringer Menge wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Weiterhin wurden drei Verfahren wegen des Handels mit Kokain, zwei Verfahren wegen des Besitzes von Kokain bzw. Amphetamin, zwei Verfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und ein Verfahren wegen des unerlaubten Aufenthalts im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Ebenso wurden zwei Personen mit Haftbefehlen kontrolliert und die Haftbefehle vollstreckt. Insgesamt wurden rund 500 Gramm Marihuana, 28 Gramm Haschisch, 6 Gramm Amphetamin, 4 Gramm Kokain, 7 Ecstasy-Tabletten, 74 Tabletten verschreibungspflichtiger Arzneimittel, rund 2.400 Euro Bar- bzw. sogenanntes Dealgeld, ein Pfefferspray und ein Smartphone aufgefunden und beschlagnahmt.

Vor dem Hintergrund der Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls sind weitere Schwerpunktkontrollen geplant. /pk, ram

