Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Schwere räuberische Erpressung in Tankstelle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend, 29.11.2024, einen 19-jährigen Tankstellenangestellten an der Werner-von-Siemens-Straße in Laatzen mit einer Schusswaffe bedroht und Geld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 21:15 Uhr die Tankstelle und begab sich zum Kassentresen. Dort bedrohte er den allein anwesenden 19-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt der Beute flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben. Er soll etwa 17 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Bei der Tat war das Gesicht des Mannes maskiert, er trug graue Handschuhe, eine graue Hose, einen grauen Kapuzenpullover und weiße Sneaker.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell