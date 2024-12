Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Überfall auf Kiosk in Hannover-Mitte - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Samstagmorgen, 30.11.2024, hat sich ein Überfall auf einen Kiosk im Stadtteil Hannover-Mitte ereignet. Ein unbekannter Täter betrat den Kiosk in der Körnerstraße und forderte von einer 70 Jahre alten Kioskangestellten die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Täter. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 9:15 Uhr den Kiosk in der Körnerstraße. In den Kioskräumlichkeiten entnahm er zunächst Waren aus der Auslage. Im Anschluss maskierte er sich und bedrohte die 70-jährige Kioskangestellte mit einem Messer. Hierbei erbeutete der Täter Bargeld in einer mittleren dreistelligen Höhe. Der Seniorin gelang es schließlich aus dem Kiosk zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Dabei floh der Täter in Richtung der Schlosswender Straße. Die Angestellte blieb durch den Überfall unverletzt.

Der Täter wird als ca. 1,65 Meter groß, ca. 25 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er trug dunkles Haar, einen Vollbart, einen Rucksack und eine blaue Winterjacke mit Kapuze.

Die Polizei Hannover hat ein Strafverfahren wegen schwerer räuberischen Erpressung gegen den unbekannten Täter eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /pol, nash

