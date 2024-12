Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeioberrat Bernd Zessin übernimmt die Leitung des Polizeikommissariats Hannover-Lahe

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

In einer Feierstunde ist am Montag, 02.12.2024, Polizeioberrat (POR) Bernd Zessin offiziell als neuer Leiter des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Lahe eingeführt worden. Er übernimmt die Verantwortung für ein Team von rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bernd Zessin tritt die Nachfolge von Kriminaldirektor Alexander Fuhl an, der zum 01.03.2024 die Leitung des Kriminalermittlungsdienstes der Polizeiinspektion (PI) Hannover übernommen hat. Mit dem Amtsantritt von Zessin endet die kommissarische Leitung durch Ersten Polizeihauptkommissar Bernd Steindam.

"Polizeioberrat Bernd Zessin übernimmt die Verantwortung in einer Zeit, in der die Anforderungen an die Polizei im Bereich der Sicherheit kontinuierlich zunehmen", betonte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten bei der Urkundenübergabe. "Der Zuständigkeitsbereich des PK Hannover-Lahe umfasst viele heterogene Stadtteile und unterschiedlichste Bevölkerungsstrukturen, die vielfältige und zum Teil sehr spezifische Herausforderungen mit sich bringen. Die Arbeit der Polizei ist daher geprägt von der Notwendigkeit, flexibel und sensibel auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger einzugehen und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Bernd Zessin ist eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit, die sowohl die fachliche Kompetenz als auch ein tiefes Verständnis dafür mitbringt."

Bernd Zessin blickt auf eine lange und vielseitige Karriere bei der niedersächsischen Polizei zurück. 40 Dienstjahre, davon über 30 Jahre in Personalverantwortung und 16 Jahre betraut mit der Leitung von Dienststellen zeichnen seinen Werdegang aus. Der gebürtige Northeimer begann1984 seine Ausbildung für den mittleren Dienst an der Landespolizeischule in Hannoversch Münden und war ab 1987 als Gruppenführer in der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen eingesetzt. Von 1990 bis 1993 studierte er an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege für den gehobenen Dienst.

Im weiteren Verlauf seiner Karriere sammelte Zessin umfassende Erfahrungen in verschiedenen Funktionen bei der Polizeidirektion (PD) Hannover. Unter anderem war er Dienstabteilungsführer im 2. Polizeirevier (heute PK Hannover-Südstadt) und Einsatzführer im Einsatz- und Streifendienst bei der Polizeiinspektion (PI) Mitte.

1999 wechselte Zessin als Dienstabteilungsleiter zum PK Springe, kehrte jedoch bereits 2000 zur PD Hannover zurück, um unter anderem in der Koordinierungsstelle Personal im Rahmen der EXPO 2000 und anschließend als Trainer Systemisches Einsatztraining im Fortbildungsbereich tätig zu sein. Ab 2003 übernahm er erneut verschiedene Aufgaben im PK Hannover-Mitte - zunächst im Kriminalermittlungsdienst, später dann als Leiter der Verfügungseinheit. Nach einer Verwendung im Behördenstab als Dezernent Verkehr leitete Zessin von 2008 bis 2016 die Polizeistation Raschplatz. Während dieser Zeit hatte er mehrfach kommissarisch andere Leitungsrollen inne. So war er auch bereits 2014 ein Jahr als kommissarischer Leiter des PK Hannover-Lahe eingesetzt. Seit 2016 war Zessin als Leiter des PK Hannover-Stöcken tätig, bevor er im Mai 2024 in das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Referat 24.1, wechselte.

Im Laufe seiner Karriere engagierte sich Zessin in zahlreichen Arbeits- und Projektgruppen wie auch für die Bildungsinitiative "Polizeischutz für die Demokratie". Daneben fungiert er regelmäßig in Führungsgruppen bei polizeilichen Großlagen.

Neben seiner beruflichen Leidenschaft ist Zessin auch privat vielseitig interessiert. Er lebt in der Oststadt von Hannover und ist begeisterter Sportler. Besonders das Rennradfahren und das Wandern, unter anderem auf den Jakobswegen, gehören zu seinen Hobbys. Er hat zwei erwachsene Kinder und seit einem Jahr widmet er sich zudem seiner neuen Rolle als stolzer Opa.

Zu seinem neuen Amt sagte POR Zessin: "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und darauf, das PK Hannover-Lahe in den kommenden Jahren zu leiten. Es ist mir ein persönliches Anliegen, das Vertrauen in die Polizei weiterhin zu stärken, präventive Maßnahmen voranzubringen und die Sicherheit in unserem Zuständigkeitsbereich weiter zu erhöhen. Sicherheit entsteht nicht allein durch polizeiliche Präsenz, sondern auch durch vertrauensvolle Partnerschaften mit den Menschen vor Ort. Die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern und ihren Institutionen ist für uns als Polizei von zentraler Bedeutung."

Über das Polizeikommissariat Hannover-Lahe

Das Polizeikommissariat Lahe betreut ein Gebiet von etwa 32,5 Quadratkilometern, was 16 Prozent der Gesamtfläche der Stadt Hannover entspricht. Rund 60.000 Einwohner, das sind 5,4 Prozent der Bevölkerung der Region Hannover, leben in den Stadtteilen Vahrenheide, Sahlkamp, Bothfeld, Lahe, Isernhagen-Süd und Teilen von Groß-Buchholz, die alle zum Zuständigkeitsbereich des Kommissariats gehören.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell