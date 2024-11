Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht vermissten Finn Dominik K. aus Seelze - wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Seit dem Morgen des 29.11.2024 sucht das Polizeikommissariat (PK) Seelze Finn Dominik K. Er wurde zuletzt am Montag des 25.11.2024 gesehen. Die Angehörigen meldeten ihn am heutigen Morgen bei der Polizei als vermisst und sucht nun mit Fotos nach dem 18-Jährigen. Die Polizei kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des PK Seelze verließ der Vermisste am 25.11.2024 das Wohnhaus der Eltern und konnte seitdem nicht mehr erreicht werden. Da den Eltern gegen 03:00 des 29.11.2024 bekannt wurde, dass für den jungen Mann eine akute Gefährdung vorliegt, wandten diese sich an die Polizei in Seelze. Es gibt derzeit keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort, so dass die Polizei nun ein Foto von ihm veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Wer hat Finn Dominik K. gesehen und kann Hinweise geben?

Der 18-Jährige ist etwa 1,75 Meter groß, von schlanker Statur, hat blaue Augen und dunkelblondes Haar. Manchmal trägt er lackierte Fingernägel. Zu seiner derzeitigen Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariats Seelze unter der Telefonnummer 05137 827-115 entgegen. /js, nash

