POL-H: Nachtragsmeldung: Drei Tatverdächtige zu fünf Raubüberfällen in Hannover und Region ermittelt

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Am Morgen des 28.11.2024 haben Kräfte des Zentralen Kriminaldienstes und der Polizeiinspektion Besondere Dienste Hannover bei einer Durchsuchungsaktion in Wennigsen Tatverdächtige zu Überfällen auf Kioske gefasst. Den drei 19, 20 und 22 Jahre alten Personen werden insgesamt vier Überfälle auf Kioske in Hannover und Bennigsen, sowie ein versuchter Überfall auf eine Tankstelle in Hannover zugerechnet.

Nach bisherigen Informationen der Kriminalpolizei Hannover umfasste die Aktion insgesamt drei Objekte in Wennigsen. Hierbei konnten alle Tatverdächtigen angetroffen und zwei davon vorläufig festgenommen werden. Die 22-Jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Durch die Staatsanwaltschaft Hannover wurden noch am gleichen Tag Untersuchungshaftbefehle für die festgenommenen Heranwachsenden beantragt und am Folgetag durch das Amtsgericht Wennigsen erlassen. Die 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen werden weitergeführt.

Die drei Personen aus Wennigsen werden verdächtigt, im Zeitraum zwischen dem 13.10.2024 und dem 16.11.2024 insgesamt vier Überfälle auf Kioske und einen auf eine Tankstelle in Hannover und der Region begangen zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5916603). Dabei überfielen immer zwei der Tatverdächtigen den jeweiligen Kiosk, bedrohten die Angestellten mit einer Waffe und einem Messer und verletzten bei der Flucht in einem Fall einen Kioskmitarbeiter mit Pfefferspray. Durch die Raubserie erbeutete das Trio Waren, unter anderem Zigaretten sowie Bargeld, aus den Objekten. Bei den Durchsuchungen konnten diverse Beweismittel gesichert werden, die nunmehr untersucht und ausgewertet werden. /pol, nash

