POL-H: Zeugenaufruf: Beifahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag, 26.11.2024, in Springe der Beifahrer eines verunfallten Autos schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger kam zuvor mit seinem Auto auf der Bundesstraße (B) 217 von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 24-jährige Hamelner gegen 19:00 Uhr die Bundesstraße (B) 217 aus Richtung Hannover kommend in Richtung Springe. Auf Höhe des Parkplatzes Kaiserrampe kam der Autofahrer mit seinem Audi A 3 aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug. Durch Ersthelfer wurden der 24-Jährige und sein ebenfalls 24-Jährige Beifahrer, wohnhaft in Hameln, aus dem Auto befreit. Hinzugerufene Rettungswagen brachten den leicht verletzten Autofahrer sowie seinen schwer verletzten Beifahrer in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.500 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B 217 in Fahrtrichtung Springe bis 21:30 Uhr gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, ms

