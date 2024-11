Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht vermissten Lukas M. aus Hannover-Ricklingen - wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Seit dem 25.10.2024 sucht das Polizeikommissariat (PK) Hannover-Ricklingen nach dem 44 Jahre alten Lukas M. Er wurde zuletzt am 23.10.2024 durch Angehörige an seiner Wohnanschrift in Hannover-Ricklingen gesehen. Da die bisherige Suche nach ihm ohne Erfolg verlief, sucht die Polizei nun mit Hilfe eines Fotos nach dem Vermissten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des PK Hannover-Ricklingen wurde der Vermisste zuletzt am 23.10.2024 durch die Mutter an seiner Wohnanschrift angetroffen. Zu dem Zeitpunkt gab es keine Anzeichen, die auf ein Verschwinden des Sohnes hindeuteten. Da er über einige Tage unüblicherweise nicht erreichbar war, meldeten Angehörige ihn wenig später bei der Polizei als vermisst. Die Polizei ging bei der Suche allen möglichen Hinweisen nach. Es lag bislang keine Gefährdung des 44-Jährigen vor, so dass sich keine Voraussetzungen für eine öffentliche Fahndung ergaben. Da er noch immer nicht gefunden wurde, veröffentlicht die Polizei nun ein Foto von ihm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kann Hinweise zu Lukas M. und seinem Aufenthaltsort geben?

Der 44-Jährige ist etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und spricht hochdeutsch. Möglicherweise trägt er inzwischen auch einen Bart. Zuletzt trug er eine blaue Jacke, eine blaue Jeans und weiße Sportschuhe, sowie einen Rucksack, welcher auch auf dem hier veröffentlichten Photo zu sehen ist.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511-109-3015 entgegen. /js, sm

