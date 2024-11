Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Discounter-Filiale an Hildesheimer Straße in Brand gesteckt - Wer kennt die Täterin?

Hannover (ots)

Am 02.01.2023 hat eine unbekannte Täterin ein Haushaltswarengeschäft in Hannover-Döhren in Brand gesetzt. Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger einstelliger Millionenhöhe. Da die polizeilichen Maßnahmen bislang nicht zur Identifizierung der Täterin führten, sucht die Polizei nun mit Fotos nach ihr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich eine noch unbekannte jugendliche Täterin in Begleitung einer Frau und zweier Kinder zwischen 18:20 Uhr und 18:30 Uhr in einem Haushaltswarengeschäft an der Hildesheimer Straße in Höhe der Wilkenburger Straße in Hannover auf. Während des Aufenthalts der Personen brach ein Feuer aus, welches das Geschäft vollständig zerstörte. Anliegende Gebäude wurden durch den Rauch ebenfalls beschädigt. Es wurde niemand verletzt. Ermittlungen ergaben, dass das Feuer vorsätzlich durch die unbekannte Täterin gelegt wurde.

Die Täterin war zur Tatzeit ca. 12 - 14 Jahre alt. Sie ist schlank und hat dunkle lange Haare. Bei der Tatausübung war sie mit einer schwarzen Daunenjacke, einer beigefarbenen oder grauen Cargohose, weißen Sneakern und einer schwarzen Mütze bekleidet. Ihre Begleiterin hat eine kräftige Statur und ebenso dunkle lange Haare. Sie trug eine schwarze Daunenjacke mit beigefarbenem oder grauem Fellkragen, einen schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck auf der Brust, eine graue Hose und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Außerdem trug sie eine dunkle Umhängetasche.

Nach Ausschöpfung aller polizeilicher Ermittlungsansätze und Beschluss der StA Hannover erfolgt nun die Veröffentlichung der Lichtbilder der unbekannten Täterin und ihrer Begleiterin, die als Zeugin gesucht wird.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen der schweren Brandstiftung eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, der unbekannten Täterin oder ihrer Begleiterin geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, ms

